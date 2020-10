Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG pourrait ne pas tout perdre avec Kylian Mbappé !

Publié le 21 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’ombre d’un départ de Kylian Mbappé se fait de plus en plus précise, le PSG pourrait toutefois ne pas être totalement perdant dans l’opération. Explications…

Plus que jamais, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ du PSG. En 2021, le Real Madrid fera tout son possible pour chiper le génie français au club de la capitale et ne devrait pas regarder à la dépense pour cela. Une menace que le PSG tenterait de dissiper en prolonger le contrat du champion du monde. Toutefois, Mbappé ne serait pas décidé à parapher de nouveau bail et l’été prochain, à un de la fin de son contrat, il pourrait être dans une position idéale pour rejoindre les Merengue. Forcément, la perte sera terrible pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, qui pourraient toutefois avoir de quoi faire pour se consoler.

Le PSG ne sera pas les mains vides ?

D’un point de vue sportif, le PSG aura bien évidemment du mal à trouver aussi bien que Kylian Mbappé. Néanmoins, pour le Français, on se dirigerait vers un transfert XXL. Par conséquent, avec cette indemnité récupérée, Leonardo aura de quoi voir pour assurer la succession de Mbappé. De plus, dans cette possible opération avec le Real Madrid, le PSG pourrait aussi récupérer des éléments. Ces dernières heures, en Espagne, on assure que Karim Benzema ou encore Vinicius Jr pourraient être présents dans la balance, alors que le nom de Thibaut Courtois avait également été évoqué dernièrement.