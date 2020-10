Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier brûlant ?

Publié le 22 octobre 2020 à 12h15 par D.M.

L’ASSE espère boucler le transfert de Ryad Boudebouz au Qatar Sports Club. Toutefois, les discussions entre les deux parties seraient dans l’impasse.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 14 octobre dernier, l’ASSE cherche à assainir ses comptes et à alléger sa masse salariale. Alors qu’il ne rentre plus dans les plans de Claude Puel, Ryad Boudebouz pourrait rendre un grand service au club stéphanois. Le milieu offensif, qui touche un salaire de 200 000 € par mois, pourrait bien quitter Saint-Etienne et rejoindre le Qatar Sports Club. Selon les informations de L’Equipe et de Mohamed Toubache-Ter, Boudebouz se serait envolé vers l’émirat ce mardi afin de visiter les installations du club.

Les discussions seraient au point mort pour Boudebouz