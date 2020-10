Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un appel du pied d'une pépite !

Publié le 23 octobre 2020 à 9h45 par La rédaction

En fin de mercato, le PSG a bouclé l'affaire Danilo Pereira pour tenir son milieu défensif. Mais un jeune brésilien rêverait d'occuper son poste.

Le dernier mercato du PSG s'est décanté dans les derniers jours. Après Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier, Moise Kean a rejoint la capitale. La doublure de Mauro Icardi trouvée, Leonardo ne s'est pas arrêté. Le directeur sportif parisien a réalisé deux nouveaux coups dans les dernières heures. Avec Danilo Pereira, Thomas Tuchel compte désormais un milieu défensif dans ses rangs. Et Rafinha est arrivé gratuitement du FC Barcelone pour renforcer le clan brésilien. Un contingent plus faible qu'à l'accoutumée avec Marquinhos, Neymar et Rafinha donc. Mais un talent de la Seleçao des moins de 20 ans aimerait ajouter son nom à cette liste..

« Le PSG de Neymar... »