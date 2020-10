Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo-Paris, encore ouvert ?

Publié le 23 octobre 2020 à 7h45 par La rédaction

Proposée par Jorge Mendes au dernier mercato, une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG est-elle encore envisageable en fin de saison ? Analyse.

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Jorge Mendes a bel et bien proposé Cristiano Ronaldo au PSG au dernier mercato estival. Cela appelle au préalable deux conséquences directes : d’une part que la Juventus Turin était bel et bien disposée à lâcher CR7 en cas de bonne offre, d’autre part que la star portugaise était OK pour rejoindre le PSG. Dans le cas inverse, le célèbre agent portugais n’aurait probablement pas entamé de démarche auprès de Paris. Le PSG n’avait finalement pas donné suite, n’ayant aucune marge de manœuvre financière pour un tel deal.

Quelle stratégie pour Paris ?

Dans le contexte, une question s’impose : une relance du dossier est-elle envisageable dans l’optique de la fin de saison ? Financièrement, le PSG devrait avoir une plus grande capacité financière du fait du transfert très probable de Kylian Mbappe au Real Madrid. Cependant, dans un contexte où certains évoquent une limitation de l’investissement du Qatar à l’avenir, l’option la plus probable est que Paris s’oriente vers un attaquant de calibre mondial ayant un salaire beaucoup plus raisonnable et disposant d’un potentiel de revente, ce qui ne sera pas le cas de Ronaldo.