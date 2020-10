Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria n’a toujours pas digéré pour cet échec

Publié le 23 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Pensant avoir régler l’arrivée de Joakim Maehle, l’OM a finalement vu Genk faire échouer l’opération au dernier moment. Un échec sur lequel est à nouveau revenu Pablo Longoria.

Avec le départ de Bouna Sarr pour le Bayern Munich, l’OM s’était mis en quête d’un nouvel arrière droit. Les Phocéens avaient alors jeté leur dévolu sur Joakim Maehle, international danois de Genk. L’affaire semblait d’ailleurs bien engagée pour un transfert avoisinant les 10M€. Toutefois, au dernier moment, le club belge a revu ses exigences à la hausse, empêchant alors la finalisation de ce dossier. Alors que Maehle n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule contre son club de Genk, Pablo Longoria avait lui aussi fait part de son agacement concernant ce rebondissement de dernière minute.

« Je n’aime pas que les conditions changent au dernier moment »