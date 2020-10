Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si tout était relancé pour Kylian Mbappé ?

Publié le 23 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, on attend avec impatience l’arrivée de Kylian Mbappé. Toutefois, les prochains jours en Espagne pourraient bien totalement chambouler le dossier de l’attaquant du PSG.

A l’été 2021, le Real Madrid devrait sortir les grands moyens pour recruter Kylian Mbappé. N’ayant pas pu passer à l’action cet été, la Casa Blanca a donc reporté son assaut à l’été prochain. Ce feuilleton va donc animer les prochains mois et cela a déjà commencé. En effet, ces derniers jours, il était annoncé que Mbappé n’avait aucune intention de prolonger avec le PSG, où il est lié jusqu’en 2022, ce qui pourrait alors le rapprocher de l’effectif de Zinedine Zidane. Encore faut-il que l’entraîneur français soit encore là…

Zidane en sursis, l’arrivée de Mbappé aussi ?

Avec la défaite contre Donetsk ce mercredi, le Real Madrid est entré dans une crise qui met Zinedine Zidane en grand danger. Pour l’entraîneur français, les prochains jours pourraient être décisifs et un licenciement ne serait pas à exclure. Un choix fort de Florentino Pérez qui pourrait bien avoir un impact direct sur l’arrivée de Kylian Mbappé. En effet, comme l’a expliqué Francesc Aguilar, si l’attaquant du PSG souhaite rejoindre le Real Madrid, c’est en grande partie pour pouvoir évoluer sous les ordres de Zidane. Or, si ce dernier n’est plus là, l’affaire pourrait finalement être compromise. A suivre…