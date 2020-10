Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi prend les choses en main !

Publié le 22 octobre 2020 à 18h45 par Th.B.

Kylian Mbappé semble se rapprocher de la sortie et ferait tourner la tête des plus grands clubs européens. Cependant, le président Nasser Al-Khelaïfi jouerait le tout pour le tout avec la pépite du PSG.

Quatre années et puis s’en va ? Se trouvant actuellement dans la quatrième saison de son contrat de cinq ans, Kylian Mbappé pourrait bien vivre ses derniers mois au PSG. En effet, le clan Mbappé aurait refusé d’ouvrir toute discussion avec la direction parisienne pour une prolongation de contrat. De quoi permettre au Real Madrid, à la Juventus, au FC Barcelone, à Liverpool ainsi qu’à Manchester United de rêver plus grand avec le potentiel recrutement du champion du monde tricolore comme Le Parisien l’a récemment souligné. Néanmoins, le PSG ne jetterait pas si facilement l’éponge.

Le président Al-Khelaïfi prévoirait une alléchante prolongation de contrat