Mercato - Real Madrid : Le vestiaire veut sauver Zinedine Zidane !

Publié le 22 octobre 2020 à 18h30 par Hugo Kucharski

Alors que son avenir semble plus que jamais remis en cause du côté du Real Madrid après la défaite de ce mercredi soir en Ligue des Champions, Zinedine Zidane semble avoir le soutien sans faille de son vestiaire dans cette période difficile.

Le Real Madrid pourrait connaître du changement dans les prochains jours. Après une défaite samedi dernier face à Cadix en Liga, les Merengue ont de nouveau perdu, cette fois-ci en Ligue des Champions, contre le Shakthar Donetsk. Une défaite historique, puisque jamais le Real Madrid n’avait perdu son match d’ouverture dans la compétition à domicile. Et une défaite surtout difficile à avaler pour les dirigeants, qui semblent plus que jamais remettre en cause Zinedine Zidane à son poste d’entraîneur…

Inquiétudes dans le vestiaire

Comme révélé par Deportes Cuatro , cette situation inquiéterait beaucoup le vestiaire du Real Madrid. En effet, les joueurs se considéreraient entièrement responsables de la déroute actuelle des Merengue , et craindraient que la situation n’ait raison du poste de Zinedine Zidane. Plusieurs leaders auraient par ailleurs déjà assumé l’entière responsabilité des difficultés traversées par le club, et l’ombre d’un licenciement du coach avec qui ils sont très proches planerait toujours au-dessus d’eux. Le vestiaire du Real Madrid serait donc, aujourd’hui, « rempli de nerfs et d’agitation » autour de l’avenir de Zinedine Zidane, qui ne semble toujours pas trouver de solutions afin d’inverser la tendance. Le match contre le FC Barcelone pourrait bien être décisif pour le Français, et les joueurs le savent…

