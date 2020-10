Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane lâché par ses joueurs ? Il répond !

Publié le 22 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

Battu par le Shakthar Donetsk, le Real Madrid a mal entamé sa campagne de Ligue des Champions. De quoi faire enfler les doutes sur l'avenir de Zinédine Zidane.

Après la défaite à Cadix, le Real Madrid devait relever la tête en Ligue des Champions. Ce n'est pas arrivé. Les Merengues se sont inclinés face au Shakthar Donetsk (2-3), après avoir été mené 0-3 à la mi-temps. C'est le deuxième revers consécutif à domicile pour les hommes de Zinédine Zidane. Sous le feu des critiques, ce résultat ne devrait pas arranger la situation de l'entraîneur français. D'autant que le groupe du Real n'est pas évident avec l'Inter et le Borussia Mönchengladbach. L'approche du Clasico, samedi, est loin d'être idéale.

« Nous nous en sortirons tous ensemble »