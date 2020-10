Foot - Real Madrid

Real Madrid : Modric revient sur la défaite contre le Shakhtar !

Publié le 21 octobre 2020 à 22h12 par La rédaction

Le Real Madrid a manqué son entrée en matière en Ligue des Champions. Battu par le Shakhtar Donetsk (2-3), Luka Modric revient sur cette défaite.