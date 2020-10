Foot - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Wenger affiche à nouveau ses regrets...

Publié le 19 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Arsène Wenger, actuellement engagé à la FIFA, est revenu sur les approches du Real Madrid.

La carrière d'entraîneur d'Arsène Wenger s'est majoritairement écrite à Arsenal. Après l'AS Nancy, l'AS Monaco et le Nagoya Grampus, le technicien français a passé 22 saisons chez les Gunners . Avec, à la clé, une armoire remplie de trophées. Le Français est reparti de Londres avec sept FA Cup et autant de Community Shield. Parmi ses trois Premier League, Wenger a notamment mené les Invincibles en 2004. Sur le plan continental, le Professeur est également allé jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2006. La seule de l'histoire d'Arsenal à ce jour.

« Le Real Madrid ? C'est un regret »