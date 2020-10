Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : La nouvelle grosse annonce de Zidane sur Eden Hazard !

Publié le 20 octobre 2020 à 21h00 par La rédaction

Pour le Real Madrid, cette semaine est très importante avec les débuts en Ligue des Champions et le Clasico. Alors qu'Eden Hazard est toujours blessé, Zinédine Zidane est revenu sur l'état de santé de son ailier.

La Ligue des Champions est de retour. Les premiers matches ont lieu ce mardi, tandis que le Real Madrid affrontera le Shaktar Donetsk mercredi. Sur ce début de saison, les Merengues se retrouvent troisièmes de Liga, à un point de la Real Sociedad et de Villarreal. Mais les hommes de Zinédine Zidane comptent une journée de retard. Les champions d'Espagne en titre ont connu leur premier accroc ce samedi avec un défaite contre Cadiz (0-1), alors que la prochaine journée de championnat opposera le Real Madrid au FC Barcelone.

«J'espère qu'on verra Hazard bientôt et qu'il fera toute la saison avec nous»