Real Madrid : Une ancienne gloire s'interroge pour Hazard...

Publié le 12 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

À nouveau en difficulté au Real Madrid, Eden Hazard ne fait pas l'unanimité parmi les anciennes stars merengue, à commencer par Clarence Seedorf.

De nouveau blessé après une première saison avec le Real Madrid en demi-teinte, Eden Hazard a du mal à convaincre les observateurs de la Maison-Blanche . En manque de star après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus, le Belge avait été recruté par Zinédine Zidane à l’été 2019 contre un chèque qui avoisinerait les 160M€. Mais, freiné par les blessures, Eden Hazard n’a compilé qu’un but et 6 passes décisives pour sa première saison dans le championnat espagnol. À 29 ans, l’ancien de Chelsea vient encore de se blesser en ce début de nouvelle saison et devrait être absent encore plusieurs semaines. De quoi être remis en cause par les anciens du Real Madrid.

Eden Hazard pas assez motivé pour obtenir le Ballon d’Or ?