Mercato - Barcelone : Le Real Madrid a tenté un joueur... du Barça !

Publié le 22 octobre 2020 à 17h00 par La rédaction

Le Real Madrid avait suivi Pedri lorsqu’il évoluait à Las Palmas, mais c’est finalement le FC Barcelone qui a réussi à le recruter. L’entraîneur du club des îles Canaries est revenu sur le transfert du jeune prodige.

Avec Ansu Fati, il représente le futur du FC Barcelone. Arrivé en Catalogne cet été, Pedri est considéré comme l’un des plus gros espoirs du football espagnol. Son entraîneur Ronald Koeman n’hésite d’ailleurs pas à lui faire confiance et à lui donner du temps de jeu. Entré en fin de match ce mardi lors de la rencontre de Ligue des champions face à Ferencvàros, Pedri a inscrit son premier but au FC Barcelone à seulement 17 ans. Formé à Las Palmas, le jeune milieu offensif fait aujourd’hui le bonheur du club catalan, mai aurait pu rejoindre le Real Madrid.

« Le Barça était plus courageux »