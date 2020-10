Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tout prévu pour son nouveau crack…

Publié le 22 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Face à l’explosion d’Ansu Fati, son avenir fait de plus en plus parler. Un dossier chaud qui ne le serait pas forcément pour le FC Barcelone.

Au moment où il faudra faire sans Lionel Messi, le FC Barcelone sait qu’il pourra au moins de reposer sur Ansu Fati. Le club catalan tient là sa nouvelle star. A seulement 17 ans, l’attaquant espagnol n’en finit plus d’impressionner depuis la saison dernière. Enchainant les buts, élu meilleur joueur de Liga en septembre, Fati est donc déjà un joueur qui compte pour Ronald Koeman. Mais forcément, compte tenu de cette explosion soudaine, les questions sur son avenir apparaissent. Ciblé par Manchester United cet été, le Barcelonais a vu son club fermer la porte à un départ, s’en remettant à sa clause libératoire de 400M€. Et au moment où le Barça renégocie actuellement les contrat de ses joueurs, le cas de Fati ne serait pas forcément le plus préoccupant.

Rende-vous d’ici 2024