Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zinedine Zidane déjà désigné ?

Publié le 22 octobre 2020 à 14h00 par T.M.

Alors que les jours de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid pourraient être comptés, au sein de la Casa Blanca, on tiendrait déjà le remplaçant du Français si besoin.

Opposé à une équipe de Donetsk diminuée par nombreuses absences, le Real Madrid s’est fait piéger. Menée 0-3 à la mi-temps, la Casa Blanca a cru arracher le nul dans les arrêts de jeu, mais cela s’est bien terminé par une défaite (2-3). La mauvaise série se poursuit donc pour les Merengue et alors que Zinedine Zidane était déjà confronté aux critiques, la pression est plus importante que jamais pour le Français. Face à cette situation délicate, Zizou serait même en grand danger. En effet, selon TVE , si Zidane n’obtient pas des résultats positifs contre Barcelone et Mönchengladbach, il pourrait être remercié.

Raul sur les traces de Zidane ?