Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ d’ores et déjà acté pour cet hiver ?

Publié le 22 octobre 2020 à 13h45 par D.M.

En difficulté à l’OM, Nemanja Radonjic pourrait quitter Marseille si une offre intéressante arrive sur la table des dirigeants olympiens cet hiver.

« Il a un contrat, il connaît sa situation. Il rentre dans le plan de l'équipe. C'est un joueur utilisé. Quand il entre sur le terrain, il noua apporte de bonnes réponses avec de la vitesse. Le mercato est ouvert. Il n'est pas sur la liste des transferts » avait indiqué Pablo Longoria le 29 septembre dernier au sujet de Nemanja Radonjic. Pourtant, l’ailier gauche recruté par l’OM en 2018 contre un chèque de 12M€, ne fait pas partie des premiers choix d’André Villas-Boas et l’arrivée de Luis Henrique pourrait le placer un peu plus dans la difficulté. Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival par L’Equipe , Nemanja Radonjic pourrait finalement quitter l’OM en janvier à en croire le journaliste Nicolas Filhol.

« S’il ne relève pas la tête, avec une offre cet hiver, l’OM pourrait s’en débarrasser »