Mercato - OM : Radonjic sur le départ ? La réponse de Longoria !

Publié le 29 septembre 2020 à 16h45 par A.M.

Alors que Nemanja Radonjic ferait partie des joueurs considérés comme indésirables par André Villas-Boas, Pablo Longoria assure toutefois que le Serbe n'est pas à vendre.

Bien décidé à vendre d'ici la fermeture de mercato lundi prochain, l'Olympique de Marseille aurait dressé une liste de joueurs indésirables sur lesquels ne compte plus s'appuyer André Villas-Boas. Ainsi, on y retrouve sans surprise Kostas Mitroglou, Maxime Lopez ou encore Valère Germain, trois joueurs qui voient leur contrat prendre fin dans un an. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de L'Equipe , Nemanja Radonjic, principale victime de l'arrivée de Luis Henrique, sera également invité à se trouver un nouveau club. Mais Pablo Longoria dément que l'international serbe soit à vendre.

«Il n'est pas sur la liste des transferts»