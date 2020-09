Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Bielsa... L’avenir de Cuisance déjà décidé ?

Publié le 29 septembre 2020 à 13h15 par A.C.

Mickaël Cuisance, très apprécié par l’Olympique de Marseille, devrait vraisemblablement s’envoler vers la Premier League.

Annoncé comme l’un des grands talents de la nouvelle génération du football français, Mickaël Cuisance intéresse beaucoup l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, l’OM espère pouvoir décrocher un prêt du milieu du Bayern Munich, qui plaît également à Leeds United ! D’ailleurs, si l’on en croit les différentes indiscrétions sur ce dossier, le club Marcelo Bielsa s’approcherait doucement mais surement de Cuisance.

Cuisance toujours plus proche de Leeds