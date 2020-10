Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Marcelo sur son avenir !

Publié le 21 octobre 2020 à 22h00 par T.M.

A 32 ans, Marcelo est encore lié avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Une histoire que le Brésilien espère bien poursuivre et terminer avec la Casa Blanca.

Arrivé au Real Madrid en 2006, Marcelo a tout connu avec la Casa Blanca. Devenu le meilleur latéral gauche du monde avec les Merengue, le Brésilien commence toutefois à ressentir le poids des années. En effet, à 32 ans, le protégé de Zinedine Zidane n’a bien évidemment plus les mêmes jambes et le même apport que par le passé. D’ailleurs, ces derniers mois, son temps de jeu a diminué face à l’arrivée et la confirmation de Ferland Mendy au Real Madrid. Un changement de statut qui n’a pas empêché Marcelo de continuer avec le Real Madrid, malgré de nombreuses rumeurs de départ. D’ailleurs, l’international auriverde ne semble pas vraiment enclin à faire ses valises.

« Terminer ma carrière au Real Madrid »