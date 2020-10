Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme ultimatum lancé à Zinedine Zidane !

Publié le 22 octobre 2020 à 13h00 par T.M.

Plus que jamais au coeur des critiques, Zinedine Zidane serait actuellement sur un siège éjectable. Et l’entraîneur du Real Madrid va vite devoir réagir s’il veut conserver son poste.

La mauvaise série continue pour le Real Madrid. Après la défaite face à Cadix, les hommes de Zinedine Zidane se devaient de relever la tête en Ligue des Champions contre Donetsk. Cela a finalement tourné au fiasco pour la Casa Blanca, qui s’est inclinée (2-3), après avoir été menée 0-3 à la mi-temps. Il n’en fallait pas plus pour plonger le Real Madrid dans la crise. Et face aux critiques, Zinedine Zidane se retrouve notamment en première ligne. Pointé du doigt, l’entraîneur merengue serait d’ailleurs en grand danger et ses jours à la tête du Real Madrid pourraient même être comptés.

