Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane poussé vers la sortie ? La réponse !

Publié le 22 octobre 2020 à 8h30 par D.M.

Malgré la défaite du Real Madrid ce mercredi en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk, Florentino Perez garderait confiance en Zinédine Zidane et ne compterait pas le limoger.

La Ligue des champions a commencé de la pire des manières pour Zinédine Zidane et ses hommes. A domicile, le Real Madrid s’est incliné face au Shakhtior Donetsk (3-2), seulement quelques jours après une défaite en championnat face à Cadix. Après le match, l’entraîneur français, qui n’a pas hésité à laisser souffler Karim Benzema, Toni Kroos et Vinicius Jr, a assumé ses responsabilités : « Il est clair que je suis responsable. La première mi-temps a été négative pour mon équipe, bien sûr, je n'ai pas réussi à faire quelque chose de bien. Les joueurs du Shakhtar nous ont mis une pression, haute, et ils ont marqué le premier but et cela nous a coûté. Il ne faut pas oublier les parties précédentes que nous avons jouées. Aujourd'hui, c'est la deuxième défaite, nous ne sommes pas heureux, mais nous n'allons pas abandonner. Cela ne fait que commencer et nous voulons renverser la vapeur et tout cela ensemble. Nous nous en sortirons tous ensemble ».

Perez compte toujours sur Zidane