Mercato - Real Madrid : À Madrid, Zidane va pouvoir compter sur eux !

Publié le 22 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Bien que leurs meilleurs jours semblent être derrière eux, Luka Modric et Marcelo affichent une volonté forte pour leurs avenirs respectifs au Real Madrid.

Ils ont pris part à chacune des célébrations du Real Madrid en Ligue des champions et des titres raflés par le club merengue ces dernières années. Ballon d’or 2018 pour l’un et référence à son poste pour l’autre, Luka Modric et Marcelo se rapprochent de la fin de leur aventure madrilène. En effet, le contrat du Croate arrivera à expiration en juin prochain lorsque celui du Brésilien touchera à sa fin en juin 2022. Pour Modric, une prolongation est plus que la bienvenue comme il l’a récemment fait savoir. « Je vis au jour le jour, et nous verrons ce qu'il se passera. Une prolongation ? Bien sûr que j'aimerais rester au Real Madrid, mais je suis conscient que j'ai un âge et que le club doit chercher le meilleur pour l'équipe. Je vais bien et tant que je me sens important, comme c'est le cas maintenant, j'aimerais rester. Quand ce ne sera plus comme ça, je chercherai de nouveaux défis ». Marcelo va même plus loin. Lui qui est âgé de 32 ans, une retraite au Real Madrid est même envisagée.

Après Modric, Marcelo jure fidélité au Real Madrid.