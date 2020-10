Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les prochaines rencontres déjà décisives pour Zidane ?

Publié le 22 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Après un début de saison poussif mais réussi sur le plan comptable, le Real Madrid vient d'enchaîner deux défaites de rang. Si les dirigeants ne tirent pas encore la sonnette d’alarme, Zinédine Zidane s’est engagé à vite trouver une solution.

La défaite à la maison contre Cadix (0-1) avait d’ores et déjà révélé des failles dans l’équipe de Zinédine Zidane. Celle de mercredi soir face au Chakhtar Donetsk (2-3), avec un onze de départ de nouveau remanié, n’a fait que confirmer cette tendance. C’est un Real Madrid en plein doute qui se présentera ce samedi au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone dans le premier Clasico de la saison. Et si Florentino Pérez ne songerait pas à se séparer de son entraîneur, à Madrid plus que nulle part ailleurs, tout va très vite. Et les prochains rendez-vous pourraient déjà être décisifs pour Zidane.

Zidane s'engage à relever la tête au plus vite