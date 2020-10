Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille royale dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 22 octobre 2020 à 10h00 par La rédaction

Sous contrat avec Wolverhampton, Adama Traoré susciterait l’intérêt des plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone. La Juventus également intéressée, se serait retirée de la course.

Auteur de 6 buts et 12 passes décisives la saison dernière, Adama Traoré est l’un des hommes forts de Wolverhampton. L’ailier droit réalise s’excellentes prestations en Angleterre ce qui lui a permis d’obtenir sa première sélection en équipe d’Espagne. Mais le joueur de 24 ans pourrait ne pas rester longtemps chez les Wolves . En effet, Traoré suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Le 7 juin dernier, nous vous révélions en exclusivité l'intérêt de plusieurs formations anglaises à l'instar de Manchester City, Manchester United et Liverpool. Courtisé par des équipes de Premier League, l’international espagnol susciterait également l’intérêt de clubs étrangers.

Le Barça suivrait Adama Traoré