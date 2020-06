Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Mendes prend en mains le transfert de Traoré

Publié le 7 juin 2020 à 13h20 par Alexis Bernard

Auteur d'une magnifique saison à Wolverhampton, Adama Traoré est dans le viseur de la plupart des cadors anglais. Et Jorge Mendes pourrait bien se charger de la transaction.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Adama Traoré, révélation de la saison en Premier League, suscite l'intérêt de nombreux clubs anglais et non des moindres. Manchester City, Liverpool et Manchester United seraient déjà positionnés sur ce dossier, tandis que le Bayern Munich a également un coup à jouer. Sous contrat jusqu'en juin 2023 à Wolverhampton, Adama Traoré pourrait donc animer le marché des transferts. Et un homme serait entré dans les négociations : Jorge Mendes. Selon nos informations, l'agent portugais, très implanté à Wolverhampton, aurait pris en mains ce transfert, tout comme celui de Ruben Neves dont il est le représentant et qui plaît grandement à Tottenham comme nous vous le révélions.