Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec... Bakayoko ?

Publié le 7 juin 2020 à 13h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG et le Milan AC ont coché le nom de Tiémoué Bakayoko en vue du mercato estival. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain français serait emballé par l'idée de retrouver les Rossoneri, mais il n'y aurait rien de concret pour le moment avec le club lombard.

Quelle sera la prochaine destination de Tiémoué Bakayoko ? Transféré à Chelsea à l'été 2017, le milieu de terrain français n'est pas parvenu à s'imposer chez les Blues . Prêté successivement au Milan AC et à l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko pourrait quitter définitivement le club londonien cet été. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo, qui voudrait renforcer l'entre jeu du PSG, songe à recruter le natif de Paris lors du prochain mercato estival. Toutefois, selon nos informations du 27 mai, les demandes de Chelsea (35M€) sont trop élevées pour le directeur sportif du PSG. Ainsi, Tiémoué Bakayoko pourrait finalement faire son retour au Milan AC et endosser de nouveau les couleurs des Rossoneri la saison prochaine.

«Il voudrait retourner à Milan, mais il n'y a pas de réelles discussions»