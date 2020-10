Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria affiche ses grandes ambitions pour le projet McCourt !

Publié le 22 octobre 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Nommé « head of football », Pablo Longoria est revenu sur son arrivée à l’OM, mais a également détaillé sa méthode de recrutement. L'Espagnol entend bien devenir un acteur majeur du projet mené par Frank McCourt.

Arrivé dans les valises de Frank McCourt en 2016, Andoni Zubizarreta ne sera resté qu’un peu plus de trois ans à Marseille. En mai dernier, l’OM officialisait le départ de celui qui occupait le poste de directeur sportif. Peu de temps après le départ de l’Espagnol, Jacques-Henri Eyraud affichait le souhait de recruter un « head of football » qui disposerait de responsabilités accrues. Après des semaines de recherche, le président de l’OM a trouvé la perle rare en la personne de Pablo Longoria. Passé par le FC Valence et la Juventus, le dirigeant a été nommé en juillet dernier et est tout de suite entré dans le grand bain. En effet, l’Espagnol s'est penché immédiatement sur le mercato estival avec pour objectif de renforcer la formation d’André Villas-Boas avec des moyens limités. Par ailleurs, Longoria avait pour mission de renflouer les caisses du club, directement impactées par la crise du Covid-19. Le club marseillais s’est montré plutôt discret dans le sens des départs, mais est parvenu à attirer Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance. Un premier mercato satisfaisant pour Longoria qui espérait, lors de son arrivée, relever un nouveau défi à Marseille.

« J’ai toujours voulu vivre une expérience dans un pays comme la France »

Pablo Longoria a indiqué qu’il avait rejoint l’OM en raison de ses supporters, mais aussi car le club a des ambitions élevées sur la scène européenne. « Au moment où l’OM est venu me chercher, l’OM était ma priorité. L’histoire du club est importante, nous sommes dans un club respecté, avec un futur européen. C’est un club passionnel. Je suis une personne qui vit avec de la passion. Je ne supporte pas de travailler dans un club sans exigence, sans les supporters. J’ai travaillé en Italie et en Espagne, mais j’ai toujours voulu vivre une expérience dans un pays comme la France » a déclaré le « head of football » dans un entretien accordé à Téléfoot la chaîne .

Longoria conscient de son rôle dans le projet McCourt