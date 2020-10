Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’agite déjà pour la succession de Zinedine Zidane !

Publié le 22 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Suite à la déroute du Real Madrid en Ligue des Champions contre Donetsk, l’avenir de Zinedine Zidane est au centre des débats. Alors que le Français pourrait ne pas rester très longtemps à son poste, la question de son successeur anime déjà la presse espagnole.

La crise d’automne frappe à nouveau le Real Madrid et Zinedine Zidane. La saison passée, l’entraîneur merengue s’était déjà retrouvé en grand danger avant de saveur sa tête face à Galatasaray, alors que l’ombre de José Mourinho planait au-dessus de lui. Resté donc chez les Merengue, Zizou se retrouve à nouveau en grand danger. En effet, alors que les résultats en Liga ne sont pas ceux escomptés, le Real Madrid venant de s’incliner contre Cadix, le club espagnol s’est enfoncé un peu plus dans la crise en s’inclinant à domicile contre Donetsk (2-3). Une défaite qui placerait plus que jamais Zidane sur la sellette. A en croire les dernières informations de la presse espagnole, si jamais Zizou n’obtenait pas des résultats positifs contre Barcelone, samedi, et contre Mönchengladbach, mardi, la sentence pourrait être irrévocable et Florentino Pérez pourrait finalement se séparer de son entraîneur.

Raul, la priorité ?

Plongé dans la crise, le Real Madrid pourrait donc prochainement changer d’entraîneur. Qui viendra donc remplacer Zinedine Zidane sur le banc merengue ? Ce jeudi, la presse espagnole révèle notamment la piste Raul Gonzalez, ancien attaquant de la Casa Blanca, aujourd’hui en charge de la réserve madrilène. Une option confirmée dans la foulée par As , qui va même plus loin. Selon le média ibérique, Raul serait la priorité de Florentino Pérez. En effet, c’est le président du Real Madrid qui a fait le forcing pour faire revenir l’Espagnol et lui confier les commandes de la réserve. Le technicien de 43 ans apprend donc les bases à l’échelon inférieur, mais une grande promotion pourrait donc l’attendre. Raul pourrait alors marcher dans les traces de Zidane, lui aussi passé de la Castilla au Real Madrid.

Attention aussi à Pochettino !