Mercato - OM : Longoria prend position pour l'avenir Villas-Boas !

Publié le 22 octobre 2020 à 14h45 par D.M.

« Head of football » de l’OM, Pablo Longoria souhaite prolonger le contrat d’André Villas-Boas qui se termine en juin 2021.

Si la situation reste inchangée, André Villas-Boas ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Le contrat du Portugais arrive à échéance en juin prochain, et le technicien n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour rallonger son bail. Interrogé il y a quelques jours pas l’AFP sur son avenir, Villas-Boas avait néanmoins indiqué qu’il comptait rencontrer ses dirigeants en février prochain afin de régler son avenir. « En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. (...) Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici » avait-il déclaré.

« J’ai envie qu’il prolonge, Jacques-Henri Eyraud aussi »