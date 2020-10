Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 22 octobre 2020 à 15h45 par D.M.

Nommé « head of football » de l’OM en juillet dernier, Pablo Longoria veut s’inscrire dans la durée à Marseille.

Le 26 juillet dernier, l’OM officialisait l’arrivée de Pablo Longoria au poste de « head of football ». Passé par Valence ou encore la Juventus, l’Espagnol a posé ses valises à Marseille afin de remplacer Andoni Zubizarreta et a eu la délicate mission de renforcer la formation phocéenne avec des moyens limités. Et pour son premier mercato estival, Pablo Longoria a plutôt bien réussi sa mission en attirant Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance. Désormais, le « head of football » souhaite continuer à faire grandir l'OM et entend poursuivre sa mission à Marseille.

« Je travaille tous les jours pour faire encore partie du projet dans cinq ans »