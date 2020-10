Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour de flamme à prévoir pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 22 octobre 2020 à 15h00 par T.M.

Zinedine Zidane mis sous pression, le Real Madrid pourrait se chercher un nouvel entraîneur. Et l’option Mauricio Pochettino pourrait bien être réactivée.

Vers un nouveau départ pour Zinedine Zidane ? Après une première expérience au Real Madrid, le Français était revenu à la Casa Blanca en mars 2019. Etant passé proche d’un départ à l’automne dernier, Zizou avait réussi à sauver sa place. Désormais, la situation se répète pour l’entraîneur du Real Madrid. En effet, les Merengue enchainent les mauvaises prestations et suite à la défaite en Ligue des Champions contre Donetsk, les critiques s’abattent sur Zidane. Les jours de ce dernier pourraient même être comptés puisque s’il n’obtient pas des résultats positifs contre Barcelone et Mönchengladbach, il pourrait être remercié par Florentino Pérez.

Pochettino enfin au Real Madrid ?