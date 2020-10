Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Paris, la route de Mbappé n’est pas toute tracée…

Publié le 19 octobre 2020 à 22h45 par Th.B.

Bien qu’il rêverait d’arborer la tunique merengue du Real Madrid, la situation financière du champion d’Espagne pourrait lui poser problème dans la course à la signature de l’attaquant du PSG.

Une saison lui aura permis d’exploser à l’AS Monaco. Quatre années au PSG et un titre de champion du monde auront servis de confirmation à la pépite du football français de 21 ans. Et maintenant ? À la fin de cet exercice, Mbappé se trouvera à un an l’expiration de son contrat au PSG, mais ce moment devrait sonner le glas de son aventure parisienne. En effet, Le Parisien a révélé ce lundi soir que les dirigeants du club de la capitale seraient résignés quant à une éventuelle prolongation de l’international français qui ferme jusqu’ici la porte à cette éventualité. Son départ se précise, mais pour aller où ?

Mbappé rêve du Real Madrid, mais…