Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique a déjà fait une victime en interne !

Publié le 23 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Recruté cet été pour 8M€, Luis Henrique est le seul joueur sur lequel l'OM a investi une indemnité de transfert. Et son arrivée ne fait pas que des heureux.

Luis Henrique est un cas à part dans le mercato estival de l'OM. Et pour cause, contraint de soigner ses finances, le club phocéen a bouclé l'arrivée de deux joueurs libres (Gueye et Nagatomo) ainsi que deux prêts (Balerdi et Cuisance). Le jeune brésilien, recruté pour 8M€ en provenance de Botafogo est donc le joueur sur lequel les Marseillais ont investi de l'argent. Et comme le souligne le journaliste Nicolas Filhol, son arrivée bouche l'horizon d'autres joueurs à l'image de Nemanja Radonjic.

Radonjic poussé au départ