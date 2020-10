Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel est bien passé à côté d’un joli coup cet été !

Publié le 23 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un défenseur central cet été afin de compenser le départ de Wesley Fofana qui a rejoint Leicester, l'ASSE a bien tenté le coup pour Samy Mmaee.

Dans les dernières heures du mercato, l'AS Saint-Etienne a eu du pain sur la planche. Et pour cause, après avoir longtemps lutté pour retenir Wesley Fofana, Claude Puel a été contraint de rendre les armes et d'accepter la quatrième offre de Leicester estimée à 35M€ + 5M€. Pour remplacer son jeune défenseur central, l'ASSE a obtenu le prêt de Panagiotis Retsos en provenance du Bayer Leverkusen. Mais en parallèle, les Verts ont également tenté de rapatrier William Saliba. Et ce n'est pas tout. Samy Mmaee, qui évolue à Saint-Trond en Belgique, confirme également avoir été approché par les Verts.

L'ASSE a raté Samy Mmaee