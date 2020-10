Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule de Longoria sur cet échec estival...

Publié le 22 octobre 2020 à 18h15 par A.M.

En toute fin de mercato, l'Olympique de Marseille a tenté de recruter un latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr. Dans cette optique, le club phocéen a longtemps cru pouvoir attirer Joakim Maehle, mais Pablo Longoria n'a pas du tout apprécié le comportement de Genk.

La dernière journée du mercato a été riche en émotions du côté de l'Olympique de Marseille qui a vu partir Maxime Lopez et Bouna Sarr. Pour remplacer le milieu de terrain formé à l'OM, Michaël Cuisance a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Bayern Munich. En revanche, pour succéder à l'ancien Messin, le club phocéen n'a pas réussi à dénicher un nouveau latéral droit. Et pourtant, l'OM a été en négociations avancées pour le transfert de Joakim Maehle avant que Genk ne fasse capoter le deal comme le regrette Pablo Longoria.

«On doit se faire respecter»