Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Paul Pogba repart de plus belle !

Publié le 22 octobre 2020 à 17h30 par Th.B.

Le Real Madrid serait de moins en moins ouvert à l’idée de recruter Paul Pogba. Néanmoins, son départ de Manchester United se préciserait pour deux raisons précises. Les jeux sont ouverts.

« Paul est notre joueur, il va rester ici encore deux ans et il est concentré pour faire de son mieux pour nous. Nous voulons voir ce qu’il y a de mieux pour Paul. Au cours des deux ou trois prochaines années, je suis certain que nous tirerons le meilleur de lui ». Voici le témoignage qu’Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, livrait récemment quelques jours après ce message de Paul Pogba, dans lequel le champion du monde tricolore assurait vouloir ramener les Red Devils où ils le méritent. « Je pense que le club viendra me parler à un moment pour me proposer quelque chose, ou pas. Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour ». Néanmoins, le milieu de terrain de Manchester United a été mis sur le banc des remplaçants mardi lors de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le géant anglais. De quoi redistribuer les cartes alors que Manchester aurait activé la clause lui permettant de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021 pour une année supplémentaire ? Possible alors qu’en interne le joueur n’apprécierait pas la passe qu’il traverse.

Le plan de Manchester pour Pogba, le joueur pas à l’aise à United

En plus de la raclée concédée face à Tottenham à Old Trafford (6-1), Paul Pogba n’a plus été titularisé depuis avec Manchester United, que ce soit face à Newcastle le week-end dernier ou face au PSG mardi. De quoi tirer la sonnette d’alarme pour son avenir. Et si Manchester United jouait un double-jeu ? Et si sa clause n’avait été activée uniquement pour le vendre au prix fort l’été prochain ? C’est du moins ce qu’assure The Independent. Les dirigeants mancuniens seraient heureux de se séparer de Paul Pogba, mais compteraient recevoir une offre avoisinant les 100M€ de son transfert de 2016 pour ce faire. Bien qu’aucune échauffourée entre le joueur et Ole Gunnar Solskjaer ne serait à noter pour le moment, Pogba ne vivrait pas un rêve à United. Toujours selon le média, une information relayée par The Daily Star notamment, Paul Pogba détesterait son nouveau rôle et statut au sein du groupe mancunien. Depuis l’arrivée de Bruno Fernandes l’hiver dernier, son importance a diminué et le transfert de Donny Van de Beek pourrait le pousser à partager son temps de jeu. En outre, sa porte de sortie rêvée, à savoir le Real Madrid ne serait plus vraiment d’actualité.

Le Real Madrid aurait clos le dossier Pogba