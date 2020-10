Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pogba s'accélère !

Publié le 18 octobre 2020 à 16h30 par La rédaction

Depuis plusieurs mercatos, Paul Pogba est une priorité du Real Madrid. Alors que Zinédine Zidane cherche à attirer son compatriote, Manchester United tient son milieu de terrain. Mais le nouvel intérêt des Red Devils pour Federico Valverde pourrait être la clé.

L'histoire de Paul Pogba avec Manchester United est loin d'un conte de fée. Hors des plans des Red Devils , l'international français est parti à la Juventus pour 0€ en 2012. La Pioche en a profité pour faire ses gammes et retourner vers son premier amour quatre ans plus tard. Un contrat en or massif, transfert le plus cher de l'histoire, à l'époque. Depuis Paul Pogba n'est plus en odeur de sainteté. Alors que le contrat du champion du monde se terminait initialement en juin prochain, Pogba avait les clés en main pour son avenir. Mais Manchester United a repris le contrôle cette semaine grâce à une clause. Le bail de Pogba a été prolongé, unilatéralement, d'un an. Soit jusqu'en juin 2022.

Le Real pense à Pogba, Manchester United à... Valverde

La Pioche ne pourra donc pas partir libre lors du prochain mercato estival. « Paul est notre joueur, il va rester ici encore deux ans et il est concentré pour faire de son mieux pour nous. Nous voulons voir ce qu’il y a de mieux pour Paul. Au cours des deux ou trois prochaines années, je suis certain que nous tirerons le meilleur de lui » , a bien précisé Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, en conférence de presse. Alors le Real Madrid, dont Paul Pogba fait partie des dossiers prioritaires, est contraint de trouver un accord avec les Red Devils . Conscient de la situation, Manchester United est à la recherche d'un nouveau milieu pour pallier un éventuel départ. Et d'après le Sun , les Mancuniens auraient un œil sur Federico Valverde. Les négociations entre les deux clubs pourraient donc tourner autour d'un échange Valverde-Pogba ou d'un montage y ressemblant.

Paul Pogba ouvre la porte au Real Madrid