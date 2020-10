Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale ne serait que de passage à Paris !

Publié le 23 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Prêté au Paris Saint-Germain cet été par Everton, Moise Kean est pourtant attendu en Serie A comme l'explique son père.

En quête d'un renfort offensif pour pallier les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a finalement obtenu le prêt de Moise Kean dans les dernières heures du mercato. L'attaquant italien débarque en provenance d'Everton, mais son père, Jean Kean, espère déjà le voir revenir en Italie. « Ce que je veux c’est que mon fils revienne en Italie le plus tôt possible. Il a grandi ici, il y est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui et je pense que la meilleure chose est qu’il retourne dans son pays. Cet été, quand un retour de Moise à la Juve était évoqué, j’étais très heureux. J’espérais vraiment le voir revenir, mais finalement ils ont préféré miser sur un autre joueur. Mais ce n’est pas fini ! Je suis convaincu qu’un jour ou l’autre, on reverra Moise en Serie A », assure-t-il dans une interview accordée à CalcioInPillole .

Le père de Moise Kean veut le voir... en Italie !