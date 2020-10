Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face à Zidane, Klopp pourrait avoir un problème pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 octobre 2020 à 22h15 par T.M.

Pour l’avenir de Kylian Mbappé, cela pourrait bien se jouer entre le Real Madrid et Liverpool. Toutefois, dans ce duel, les Reds pourraient ne pas avoir l’avantage. Explications.

De plus en plus, Kylian Mbappé semble s’éloigner du PSG. Pas vraiment enclin à prolonger, le Français pourrait finalement être vendu l’été prochain. Et si tous les regards se tournent vers le Real Madrid en pensant à l’avenir du champion du monde, la bataille pourrait finalement être rude pour les Merengue. En effet, à en croire les propos de Julien Laurens, Liverpool pourrait également avoir son mot à dire dans ce dossier Mbappé : « Le Real Madrid est son rêve, mais Liverpool sera aussi dans la discussion, car il est impressionné par ce qu’ils sont en train de construire ».

« Liverpool n’a pas l’argent »