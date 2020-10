Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux gros noms ciblés pour remplacer Zidane ?

Publié le 23 octobre 2020 à 9h00 par A.D.

Alors que le Real Madrid s'est incliné d'entrée en Ligue des Champions face Chakhtar, Zinedine Zidane serait en danger et pourrait être remercié dans les prochaines semaines. Pour prendre la succession de Zinedine Zidane, Florentino Pérez aurait deux priorités : Raul et Mauricio Pochettino.

Ces derniers jours ont été très difficiles pour Zinedine Zidane et le Real Madrid. En effet, le club merengue a enchainé deux défaites de rangs à domicile : contre Cadix samedi (0-1) en championnat et mercredi face au Chakhtor (2-3) en Ligue des Champions. Et ces contreperformances au Santiago Bernabeu pourraient couter la tête de Zinedine Zidane. Alors qu'il pourrait se débarrasser de son technicien français dans les prochaines semaines, Florentino Pérez aurait déjà deux cibles préférentielles pour pallier son départ.

Raul et Pochettino dans la short-list de Pérez ?