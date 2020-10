Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Real Madrid doit-il se séparer de Zinedine Zidane ?

Publié le 23 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Après un début de saison poussif du Real Madrid, Zinedine Zidane est sur la sellette sur le banc merengue. Mais que doit faire Florentino Pérez avec le technicien français ?

L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Zinedine Zidane touche-t-elle à sa fin ? Revenu sur le banc merengue en mars 2019, quelques mois seulement après son départ et ses trois victoires consécutives en Ligue des Champions, le technicien français a permis à la Casa Blanca de remporter un titre de Champion d'Espagne la saison dernière. Toutefois, après un été très calme durant lequel aucune recrue n'est arrivée puisque le seul Martin Odegaard, de retour de prêt, est venu renforcer un effectif madrilène qui ronronne depuis le début de saison. Et après une défaite contre Cadiz en Liga (0-1), le Real Madrid s'est incliné en Ligue des Champions contre le Shakthar Donetsk après une première période catastrophique (2-3) ce qui fragilise la situation de Zinedine Zidane dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Mais Florentino Pérez doit-il se séparer de Zinedine Zidane ?

Zidane sur le départ ?