Mercato - PSG : Zidane, Real Madrid... Mbappé aurait pris une décision XXL !

Publié le 23 octobre 2020 à 18h45 par H.G. mis à jour le 23 octobre 2020 à 18h51

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid s’écrit en pointillés ces derniers jours, l'avenir du technicien français sur le banc du club de la capitale espagnole pourrait bien n’avoir aucune influence sur le dossier Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé n’a de cesse d’être annoncé dans le viseur du Real Madrid ces dernières années. Et tandis qu’il arrivera à un an du terme de son contrat en juin prochain, les Merengue pourraient alors avoir une occasion en or d’arracher l’international français au PSG à bas coût s’il ne prolonge pas d’ici là. Cependant, ces derniers jours, il est annoncé que l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid est plus incertain que jamais. Et pour cause, après une défaite face au promu Cádiz en Liga le week-end dernier (1-0) et un revers en Ligue des Champions contre le Chakhtar Donetsk (3-2), le technicien madrilène jouerait sa survie face au FC Barcelone ce samedi au Camp Nou.

Un départ de Zinedine Zidane n’aurait pas de conséquence pour le dossier Kylian Mbappé !