Mercato : Mourinho réclame la prolongation d'une star de Tottenham !

Publié le 23 octobre 2020 à 18h20 par La rédaction

Homme fort du début de saison de Tottenham, Heung-min Son a reçu les éloges de José Mourinho, qui affirme que le sud-coréen mérite un nouveau contrat chez les Spurs.