Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui pourrait remettre en cause le deal Real-Mbappe

Publié le 23 octobre 2020 à 15h45 par La rédaction

Si le départ de Zidane ne paraît pas en mesure de stopper l’arrivée programmée de Kylian Mbappe au Real Madrid, un élément pourrait cependant changer la donne. Explication.

Selon les médias espagnols, Zinedine Zidane est désormais sur un siège éjectable du côté du Real Madrid. Si jamais le technicien français venait à être remercié par le président Florentino Pérez, cela ne devrait pas a priori modifier le cours de l’opération Mbappe, programmée pour la fin de saison du côté de Santiago Bernabeu, comme analysé par le10sport.com. Cependant, un élément paraît en mesure de bouleverser la donne.

Que souhaitera un nouvel entraîneur ?

En effet, un éventuel départ de Zidane entraînerait logiquement l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc de touche, Raul et Mauricio Pochettino apparaissant aujourd’hui en tête de liste. Le nouveau coach arrivant fatalement avec ses idées, il pourrait éventuellement opposer son véto à l’arrivée de Kylian Mbappe, a fortiori s’il s’agit d’un entraîneur de renom comme Pochettino, plus en position d’imposer ses choix. Bien sûr, l’hypothèse est peu probable, mais on ne peut exclure qu’un nouvel entraîneur privilégie une autre cible offensive que l’attaquant du PSG.