Mercato - PSG : Le dossier Mbappé directement lié à l’avenir de Zinedine Zidane ?

Publié le 23 octobre 2020 à 8h45 par T.M. mis à jour le 23 octobre 2020 à 8h46

Souhaitant visiblement rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé serait notamment motivé par l’idée de jouer sous les ordres de Zinedine Zidane. Une volonté qui pourrait bien aider le technicien français, au moment où son avenir au sein de la Casa Blanca fait énormément parler.

A l’été 2021, le Real Madrid passera à l’action pour Kylian Mbappé. N’ayant pas pu réaliser son rêve lors du dernier mercato, la Casa Blanca a préféré mettre de l’argent de côté pour préparer un transfert qui s’annonce colossal pour l’attaquant du PSG. Rêvant du champion du monde, Florentino Pérez ne devrait pas regarder à la dépense afin de faire plier Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Pour arriver à ses fins, le président du Real Madrid pourrait d’ailleurs compter sur la volonté de Mbappé, décidé à rejoindre les Merengue notamment pour être entraîné par Zinedine Zidane. Un désir qui pourrait d’ailleurs rendre un grand service à Zizou.

Zidane gardé pour Mbappé ?