Mercato - Real Madrid : Le FC Barcelone pourrait sceller l'avenir de Zidane !

Publié le 23 octobre 2020 à 8h30 par H.K.

Alors que son avenir semble de nouveau remis en cause au Real Madrid après la nouvelle défaite des Merengue ce mercredi soir, Zinedine Zidane devrait être fixé concernant son avenir après le prochain Clasico face au FC Barcelone…

L’avenir de Zinedine Zidane semble désormais s’assombrir. Déjà sous le feu des critiques après la rencontre perdue en Liga face à Cadix, le coach du Real Madrid voit désormais sa continuité sur le banc des Merengue être remise en cause, après une nouvelle défaite, cette fois-ci à domicile contre le Shakthar Donetsk. Et la direction du Real Madrid envisagerait de laisser une toute dernière allonge à Zidane concernant son avenir, avec un week-end décisif…

Le Clasico déciderait du sort de Zidane !