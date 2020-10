Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Benzema risque de traîner…

Publié le 23 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le contrat de Karim Benzema expirera en juin 2022, Erling Braut Haaland ne devrait pas débarquer au Real Madrid en amont.

En marge du prochain mercato, le Real Madrid devrait frapper fort sur le marché, s’étant montré inactif lors de la dernière session des transferts au rayon des arrivées. Le grand objectif se nomme incontestablement Kylian Mbappé qui cultiverait le désir de plier bagage l’été prochain après quatre saisons pleines passées au PSG. Mais pour Erling Braut Haaland, suivi par la Casa Blanca pour succéder à terme à Karim Benzema, la situation semble différente.

Haaland, pas avant 2022 ?