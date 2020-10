Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : L’agent d’Özil s’en prend à Arteta !

Publié le 23 octobre 2020 à 15h20 par La rédaction

Ecarté par Arsenal en Premier League, Mesut Özil est dans une situation bien difficile. D’ailleurs, en réponse aux derniers propos de Mikel Arteta, l’agent de l’Allemand a tenu à mettre les choses au point.