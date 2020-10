Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur les intentions de Mendes avec Ansu Fati !

Publié le 23 octobre 2020 à 13h00 par T.M.

Agent historique de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes gère désormais les intérêts d’Ansu Fati. Et avec le nouveau crack du FC Barcelone, le Portugais verrait les choses en grand.

Après avoir fait la pluie et le beau temps au Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes est désormais bien implanté du côté du FC Barcelone. A l’origine de l’arrivée de Francisco Trincao, l’agent portugais est également au coeur des départs de Nelson Semedo vers Wolverhampton et de Jean-Clair Todibo à Benfica. Mendes a donc ses entrées au Barça, où on devrait souvent avoir à faire avec lui. En effet, il gère désormais les intérêts d’Ansu Fati, qui était précédemment représenté par le frère de Lionel Messi. Pour parler nouveau contrat, les Blaugrana devront donc passer par Jorge Mendes, qui ne devrait pas manquer l’occasion de récupérer à nouveau de jolis pactoles comme cela a pu être le cas avec CR7.

« Sa nouvelle poule aux oeufs d’or »